Очікується потужна геомагнітна буря, яка торкнеться всієї Землі, в тому числі й України

У п’ятницю на 30 жовтня (завтра) Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) оприлюднив геомагнітний шторм після викиду корональної маси (CME) від Сонця пізно ввечері четверга.

У звітах зазначено, що CME знадобиться більше 2 днів, щоб перетнути межу Сонце-Земля, і це може вразити планету 30 жовтня. Це може вплинути на сигнали GPS планети.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA також зафіксувала «значний сонячний спалах», що вивергається від Сонця, що, ймовірно, може призвести до перебоїв у сигналах GPS на Землі, а також посилити північне сяйво Землі. Сонце в четвер випустило спалах класу X1, найінтенсивніший на сьогодні, об 11.35, йдеться в заяві NASA у п’ятницю.

За даними Центру прогнозування космічної погоди США (SWPC), який відстежує події космічної погоди, спалах класу X1 спричинив тимчасові, але сильні відключення радіозв’язку на освітленій сонцем стороні Землі з центру Південної Америки. Спалах виник від сонячної плями під назвою AR2887, яка зараз розташована в центрі Сонця та повернена до Землі, виходячи з її розташування, повідомляє Spaceweather.com.

У NASA повідомили, що спалах X1, ймовірно, також вразить магнітне поле Землі в суботу.

Сонячні спалахи – це потужні спалахи радіації. Хоча шкідливе випромінювання від спалаху не може пройти крізь атмосферу Землі, щоб фізично вплинути на людей, однак, якщо воно досить інтенсивне то може порушити атмосферу в шарі, куди поширюються сигнали GPS та комунікацій. Він також може заряджати північне сяйво Землі (полярні сяйва).

Коли ці інтенсивні спалахи спрямовані безпосередньо на Землю, вони також можуть супроводжуватися масивним виверженням сонячних частинок, яке називається корональним викидом маси. Імпульсивний спалах класу X1 у четвер також “мав ознаки коронального викиду маси”, – повідомили в SWPC.

За даними SpaceWeather.com, це «створило величезне цунамі з плазми, яке рябило по всьому сонячному диску: плазмова хвиля була висотою близько 100 000 км і рухалася через атмосферу Сонця зі швидкістю 1,6 мільйона миль на годину».

Синоптики NOAA підрахували, що очікується, що він досягне Землі з «60-відсотковою ймовірністю спалахів класу М і 25-відсотковою ймовірністю ще однієї спалаху X протягом наступних 24 годин».

факели класу М середнього розміру; вони можуть викликати короткочасні відключення радіозв’язку, які впливають на полярні регіони Землі, тоді як спалахи класу C невеликі і мають мало помітних наслідків тут, на Землі.

Ймовірно, ця маса заряджених частинок, що випускаються Сонцем, досягне Землі протягом ночі і сформується магнітна буря. Очікується, що найбільш затронутими будуть райони, які знаходяться на широті понад 50 градусів, а Україна знаходиться якраз на цьому рівні.