Заявлено дату відкриття та бренд першого у світі космічного готелю з невагомістю та видом на Землю

Фантастичні перспективи відпочинку в космосі можуть очікувати туристів уже 2027 року — саме така дата відкриття першого у світі космічного готелю з невагомістю та видом на Землю позначена в американській пресі. Відомий і бренд готелю — космічний готель робитиме Hilton, заявила компанія Orbital Assembly, яка сподівається відкрити свій розкішний космічний готель, що ширяє над планетою. При цьому туристам пообіцяли не лише розкішні номери з видом на Землю та космос, а й «досвід невагомості».

Orbital Assembly протягом багатьох років випускала різні плани для готелю на космічній станції. І ось черговий план – розробники придбали нову інженерну компанію, щоб просувати проєкт. Йдеться про ZIN Technologies, яка має досвід роботи з обладнанням для досліджень в умовах мікрогравітації, яке використовувалося на космічних кораблях “Шаттл” та на Міжнародній космічній станції.

В Orbital Assembly також присвятили такі деталі проекту:

Позаземне житло ширятиме над земною атмосферою, тому туристам обіцяні «неймовірні краєвиди на нашу блакитну планету». Готель буде частиною «гібридної космічної станції», які будуть спроектовані з розрахунком на відпочинок, комерцію та дослідження.

Імовірно, туристи опиняться на космічній станції типу Рioneer, де одночасно можуть розміститися 28 осіб. Їм обіцяють, що «буде комбінація різних налаштувань гравітації, так що ви стоятимете міцно стояти на ногах одних місцях, і парити в невагомості в інших».

«Розкішний космічний готель» працюватиме за системою «все включено» і пропонуватиме туристам неймовірний вид на космос. При цьому територія номерів передбачає земну гравітацію і комфорт, недоступний на інших космічних платформах.

Проте станція також використовуватиметься як дослідницький центр, де робитимуться та апробуватимуться наукові відкриття. Також очікується інтерес до нової станції з боку бізнесу та виробництва, зокрема з боку постачальників послуг зв’язку та «космічних транспортних компаній».

Також туристів прийме космічна станція «Вояджер», яка «розроблена для комфорту, безпеки та надійності». Він матиме центральний вузол для транспортування кораблів на Землю і назад. У стикувальному вузлі туристи мають випробувати невагомість, а потім «розкішні ліфти» доставлять їх у житлові та розважальні модулі на станції.

«Мандруючи космосом зі швидкістю 17 000 миль на годину, ви будете оточені чистим гламуром готелю Hilton. Ви зможете жити, працювати, грати та є в модулях для максимального перебування», – заявили туристам. Також їх запевнили, що для безпеки передбачено 44 машини аварійного повернення та автоматизоване керування польотом для «автономної посадки». Наскільки фантастичною буде ціна і скільки коштуватиме проїзд та проживання для одного туриста поки не уточнюється.