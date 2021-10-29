Ожидается мощная геомагнитная буря, которая коснется всей Земли, в том числе и Украины.

В пятницу на 30 октября Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнародовал геомагнитный шторм после выброса корональной массы (CME) от Солнца поздно вечером четверга.

В отчетах указано, что CME понадобится более 2 дней, чтобы пересечь границу Солнце-Земля, и это может поразить планету 30 октября. Это может повлиять на сигналы GPS планеты.

Обсерватория солнечной динамики NASA также зафиксировала извергающуюся от Солнца «значительную солнечную вспышку», что, вероятно, может привести к перебоям в сигналах GPS на Земле, а также усилить северное сияние Земли. Солнце в четверг выпустило вспышку класса X1, самая интенсивная на сегодня, в 11.35, говорится в заявлении NASA в пятницу.

По данным Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC), отслеживающего события космической погоды, вспышка класса X1 повлекла за собой временные, но сильные отключения радиосвязи на освещенной солнцем стороне Земли из центра Южной Америки. Вспышка возникла от солнечного пятна под названием AR2887, которое сейчас расположено в центре Солнца и возвращено к Земле, исходя из его расположения, сообщает Spaceweather.com.

В NASA сообщили, что вспышка X1, вероятно, поразит магнитное поле Земли в субботу.

Солнечные вспышки – это мощные вспышки радиации. Хотя вредное излучение от вспышки не может пройти сквозь атмосферу Земли, чтобы физически повлиять на людей, однако, если оно достаточно интенсивное, то может нарушить атмосферу в слое, куда распространяются сигналы GPS и коммуникаций. Он также может заряжать северное сияние Земли (полярные сияния).

Когда эти интенсивные вспышки направлены непосредственно на Землю, они могут сопровождаться массивным извержением солнечных частиц, которое называется корональным выбросом массы. Импульсивная вспышка класса X1 в четверг также «имела признаки коронального выброса массы», — сообщили в SWPC.

По данным SpaceWeather.com, это «создало огромное цунами из плазмы, рябищее по всему солнечному диску: плазменная волна была высотой около 100 000 км и двигалась через атмосферу Солнца со скоростью 1,6 миллиона миль в час».

Синоптики NOAA подсчитали, что ожидается, что он достигнет Земли с «60-процентной вероятностью вспышек класса М и 25-процентной вероятностью еще одной вспышки X в течение следующих 24 часов».

факелы класса М среднего размера; они могут вызвать кратковременные отключения радиосвязи, влияющие на полярные регионы Земли, тогда как вспышки класса C невелики и имеют мало заметных последствий здесь, на Земле.

Вероятно, эта масса заряженных частиц, испускаемых Солнцем, достигнет Земли в течение ночи и сформируется магнитная буря. Ожидается, что наиболее затронуты будут районы, которые находятся на широте более 50 градусов, а Украина находится как раз на этом уровне.