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Наука

Європейське космічне агентство готує сімох астронавтів до польоту на Місяць

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Європейське космічне агентство готує сімох астронавтів до польоту на Місяць

Європейське космічне агентство представило у Парижі команду із семи астронавтів, готових взяти участь у польоті на Місяць у рамках програми NASA Artemis, повідомляє AFP.

Француз Томас Песке, німці Олександр Герст та Маттіас Маурер, італійці Лука Пармітано та Саманта Крістофоретті, данець Андреас Могенсен та британець Тім Пік вже мають орбітальний досвід польотів на борту Міжнародної космічної станції.

Загалом вони провели “4,5 роки на орбіті та 98 годин у відкритому космосі”, – сказав Філіп Вілкенс із Європейського космічного агентства на прес-конференції в кулуарах Міжнародного астронавтичного конгресу в Парижі.

Лише трьох з семи для польоту астронавтів буде обрано на майбутній станції Lunar Gateway, і лише один з них вирушить у політ на Місяць до кінця десятиліття. Європейська космічна агенція ще не визначила, хто будуть ці астронавти.

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