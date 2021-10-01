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Наука

Кліматологи передбачили вимирання людства через 500 років

Гліб Парфененко
Кліматологи передбачили вимирання людства через 500 років

Американські та британські кліматологи змоделювали можливі сценарії глобального потепління і передбачили вимирання людства через п’ять століть; Результати наукової роботи опубліковані в онлайн-бібліотеці Wiley.

Фахівці створили три моделі можливих змін клімату на Землі. Згідно з однією з них, людство вимре через 500 років. «Земля зміниться настільки сильно, що нам доведеться боротися за виживання і збереження наших історично і географічно укорінених культур», – підкреслили вчені. Вони передбачають, що через кілька століть частина планети стане непридатною для життя. Через зменшення площі родючих земель людям доведеться зіткнутися з нестачею деяких культур, в тому числі пшениці і картоплі, впевнені дослідники.

Експерти закликали країни об’єднати зусилля в боротьбі з глобальним потеплінням.

Раніше європейські дослідники назвали вікову групу, яка стане головною жертвою глобального потепління. На їхню думку, від повеней, пожеж та інших стихійних лих значно постраждають покоління молодше 40 років, але найбільше – діти.

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