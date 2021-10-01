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Климатологи предсказали вымирание человечества через 500 лет

Глеб Парфененко
Климатологи предсказали вымирание человечества через 500 лет

Американские и британские климатологи смоделировали возможные сценарии глобального потепления и предусмотрели вымирания человечества через пять веков; Результаты научной работы опубликованы в онлайн-библиотеке Wiley.

Специалисты создали три модели возможных изменений климата на Земле. Согласно одной из них, человечество вымрет через 500 лет. «Земля изменится настолько сильно, что нам придется бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур», — подчеркнули ученые. Они предполагают, что через несколько веков часть планеты станет непригодной для жизни. Из-за уменьшения площади плодородных земель людям придется столкнуться с нехваткой некоторых культур, в том числе пшеницы и картофеля, уверены исследователи.

Эксперты призвали страны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее европейские исследователи назвали возрастную группу, которая станет главной жертвой глобального потепления. По их мнению, от наводнений, пожаров и других стихийных бедствий значительно пострадают поколения моложе 40 лет, но больше всего — дети.

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