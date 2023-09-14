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Турист зрозумів чому у Туреччині не люблять Чорне море

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист зрозумів чому у Туреччині не люблять Чорне море

“Застрягли в часі і виглядають як пляжі в 90-х роках”, – таке визначення турист дав турецькому узбережжю Чорного моря. Тоді як узбережжі Анталії яблуку ніде впасти, пляжі Чорномор’я Туреччини не потрібні відпочиваючим.

«Велика частина узбережжя Чорного моря в Туреччині не підходить для якісного та гарного пляжного відпочинку, і лише невелика ділянка Чорного моря — від міста Самсун до Стамбула — має всю необхідну туристичну інфраструктуру», — пояснив також мандрівник на сторінках свого блогу.

За його словами, на береговій лінії в цілому чисто, але вони необлаштовані та покинуті. «Вони просто «застрягли в часі» і виглядають як пляжі в 90-х роках», — додав він і вказав на «артефакт» того часу — рятувальну будку, що самотньо стоїть, як єдиний доказ присутності там у колишні часи туристичної «цивілізації».

Крім того, автор набрів на кафе, яке виглядає ніби «життя там завмерло». «Ми начебто потрапили до машини часу і перенеслися на 20-30 років тому. У кафе були зовсім різні меблі та стільці, які, мабуть, прибило морем тут же, на цьому пляжі з гарною клейонкою на столах», — поділився він. Немаловажний для відпочиваючих факт — у морі була темно-бура і «напрочуд брудна вода», тому вона навряд чи безпечна для купання. Автор побачив причину цього у великій кількості гірських річок, що впадають у Чорне море.

Втім, ці недоліки перекривалися приємним спілкуванням із місцевим населенням, яке було доброзичливим та відкритим, без вияву жадібності — риси, характерної для популярних туристичних локацій.

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