Столтенберг: Росії не варто боятися приєднання України до НАТО

Росії не варто боятися розширення НАТО або турбуватися з приводу приєднання до НАТО нових демократичних держав, включаючи Україну, оскільки процес розширення Альянсу завжди приводив лише до зміцнення миру і стабільності в регіоні.

Про це під час прес-конференції в Брюсселі за підсумками другого дня зустрічі на рівні міністрів оборони країн НАТО заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

Саме так керівник Альянсу відповів на питання журналістів про те, турбує його те обставина, що пропозиції надати Україні перспективу членства в НАТО можуть спровокувати агресію з боку Росії.

«Ні. Частково тому, що НАТО є оборонним альянсом. Частково тому, що це справа України і 30 країн НАТО – вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу. Росія не має ніякого права втручатися або мати слово в цьому процесі. Тому що Україна є суверенною незалежною державою і має право вибирати свій шлях. Тому це залежить від України, чи хоче вона приєднатися до Альянсу, і, безумовно, це справа 30 союзників – вирішувати, коли Україна буде готова і буде відповідати стандартам НАТО», – сказав генсек Альянсу.

«Розширення НАТО, яке відбулося протягом минулих десятиліть, зміцнювало мир і стабільність у всій Європі. Тому немає ніякої причини, чому Росія повинна боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яка суверенна держава від входження до альянсу», – додав Столтенберг.