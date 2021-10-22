Генеральный секретарь НАТО: России не стоит бояться присоединения Украины к НАТО

России не стоит бояться расширения НАТО или беспокоиться по поводу присоединения к НАТО новых демократических государств, включая Украину, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира и стабильности в регионе.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам второго дня встречи на уровне министров обороны стран НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

Именно так руководитель Альянса ответил на вопрос журналистов о том, беспокоит ли его то обстоятельство, что предложения предоставить Украине перспективу членства в НАТО могут спровоцировать агрессию со стороны России.

«Нет. Отчасти потому, что НАТО является оборонительным альянсом. Отчасти потому, что это дело Украины и 30 стран НАТО — решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе. Потому что Украина является суверенным независимым государством и имеет право выбирать свой путь. Поэтому это зависит от Украины, хочет ли она присоединиться к Альянсу, и, безусловно, это дело 30 союзников — решать, когда Украина будет готова и будет соответствовать стандартам НАТО», — сказал генсек Альянса.

«Расширение НАТО, которое произошло в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет никакой причины, почему Россия должна бояться, или иметь какое-то право налагать вето, или останавливать любое суверенное государство от вхождения в альянс», — добавил Столтенберг.