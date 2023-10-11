Що подивитись у Кишиневі? Топові місця та цікаві пам’ятки

Відвідування Молдови багато в чому пов’язане лише з поїздкою до столиці – Кишинів. Дорогою можна зустріти багато цікавих місць, але все найгідніше і найнезвичайніше зібрано якраз у столиці. Країна має багату спадщину, а також велику кількість історичних пам’яток та місць. Все це було збережено в первозданному вигляді і зараз сучасні покоління і можуть відвідати їх, щоб дізнатися про історію.

Проблем із поїздкою до іншої країни не виникне. Є можливість придбати автобусні білети, що дозволить за лічені години дістатися туди з будь-якої точки України. Також туди можна вирушити особистим транспортом, але це додаткові витрати. Заздалегідь потрібно підготувати маршрут, щоби спланувати екскурсії на кілька днів.

Пам’ятки історії та культури

Історичних і культурних місць достатньо. Насамперед можна відвідати пам’ятник Стефану Великому. Це молдавський правитель, який також відомий як Стефан чел Маре. Це основний символ незалежності країни, встановлений далекого 1923 року. Церква Святого Теодора Тірона була збудована у 1820 році і її також потрібно відвідати, адже одна з найстародавніших та найкрасивіших.

Арка Тріумфа збудована у 1841 році і на даний момент вважається символом столиці Молдови. Будинок Пантелеймона – незвичайна будова у стилі неокласицизму, де часто проводяться численні виступи та концерти.

Музеї

У Кишиневі є кілька музеїв:

природної історії;

історії міста Кишинів;

національної музики В.А. Брюсова;

воєнної історії;

аграрної історії;

історії євреїв у Молдові та Молдавській РСР та багато інших.

Це невеликий список пропозицій, і щоб відвідати всі музеї потрібно витратити кілька днів.

Парки та сквери

Парк Валеча Морелі вважається найбільш популярним через наявність великого озера, навколо якого можна ходити. До того ж там є чимало місць для короткочасного відпочинку. Також є парк Кодри, Лачу Лачару, Валеріу Боржан, Ст. Промінчик і багато інших. Усі вони виконані в одному стилі – багато зелені, лавочки та доріжки з освітленням.

Торгові центри

Найбільшим і популярним є торговий центр MallDova, розташований у центрі міста. Тут є багато магазинів відомих брендів. Альтернативним рішенням є Sun City Mall, де, крім магазинів, є невеликі ресторани. Центр Jumbo спеціалізується на товарах для дітей і тут є все, що їм потрібно. Серед варіантів також є:

Shopping MallDova;

Jardin de Aroma;

Mega Mall;

Grand Hall Shopping Mall;

Malldova Pruncul.

Заздалегідь рекомендується вибрати один із них, щоб заощадити час.

Ресторани та кафе

Традиційні молдавські страви можна скуштувати у ресторані La Plăcinte. Любителі чогось сучасного можуть піти до піцерії Andy’s Pizza, а ресторан Caravan спеціалізується на вірменській кухні, де все приготовлено за традиційними рецептами. Молдавську та європейську кухню можна скуштувати у ресторані Symposium.

Практичні поради для туристів

Автобуси, маршрутки, автомобіль, громадський транспорт, піший перехід і навіть авіапереліток – це все доступно при подорожі до Кишинева. Особливих обмежень або правил перетину кордонів не буде, тому можна сміливо вирушати.

У Молдавії розраховуються молдавським леєм. Бажано мати при собі трохи готівки, щоб розраховуватися на ринках чи транспорті. Але в більшості магазинів та закладів можна проводити розрахунок за допомогою картки.

Висновок

Молдова хоч і не дуже приваблива для туристів з усього світу, але для українців – це чудова нагода вивчити історію та культуру сусідів.