В’язницю мексиканського маніяка переробили на гламурний курорт для туристів

Занедбана в’язниця суворого режиму на островах Іслас Маріас у Мексиці колись була домом для деяких з найвідоміших вбивць країни, включаючи «мексиканського Чикатило», що вбив 100 людей, перетворилася на гламурну туристичну пам’ятку.

За даними Daily Star, із покинутої в’язниці островів Іслас-Маріас, яку колись називали мексиканською відповіддю Алькатрасу, було практично неможливо втекти через віддалене розташування острова, оточеного водами, акулами, що кишать. Хоча вважається, що спроби втекти були і смуга перешкод у вигляді хижаків злочинцями також була успішно пройдена.

Розташована на найбільшому з практично безлюдного архіпелагу островів, які знаходяться за п’ять годин їзди на човні від тихоокеанського прибережного міста Масатлан, в’язниця Іслас-Маріас була закрита з 2019 року. Майже через три роки вона знову відкрилася як біозаповідник, територія, що повністю охороняється, і екскурсійне туристичне місце.

У минулі часи в’язниця бачила багатьох відомих злочинців, але, мабуть, найвідомішим із них був Хосе Ортіс Муньос, відомий як Ель Сапо — «мексиканський Чикатіло». Масові вбивства Муньоса почалися, коли йому було лише дев’ять років. Першою жертвою став його, якого, як він вважав, вчителька вирізняла серед інших. У улюбленця педагога Муньос встромив циркуль. Далі він продовжував нападати, ґвалтувати та вбивати: понад 120 людей постраждали від його рук. У 1946 році він був засуджений до 30 років ув’язнення після того, як зізнався у своїх жахливих злочинах, і був відправлений на острів відбувати термін. Згідно з міською легендою, Ель Сапо був найманим убивцею мексиканського уряду, розстріляв близько 100 осіб на протестних демонстраціях, перш ніж прийняв християнство і нібито покаявся у своїх кривавих справах. Вважається, що злочинця «з жаб’ячим обличчям» убили співкамерники, його тіло поховано на острові.

Острів Маріас перестав функціонувати як в’язниця з 2019 року, але за цей час його було перетворено на гламурний курорт, і тепер туристи блукають тими самими коридорами, що й Ель Сапо та його можливі вбивці багато років тому. Є надія, що нова визначна пам’ятка, придумана президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, привабить зацікавлених відвідувачів, як Алькатрас у США.

Але туристичне місце призначене не тільки для справжніх любителів криміналу: острів величезний і більше схожий на Парк Юрського періоду, ніж на в’язницю через його великі узбережжя та пишні зелені незаймані ліси та пляжі. “Це екскурсійний туризм, сюди, на острів, ми запрошуємо туристів побачити життя природи. Відтворення історії — це щось виняткове і екстраординарне”, — заявив Лопес Обрадор у грудні.

В рамках урядового проекту в’язниця суворого режиму була повністю реконструйована, щоб виглядати майже невпізнанно, а гості могли зупинитися в шикарних міні-апартаментах, в яких колись жили деякі з ув’язнених. Для туристів також доступні екскурсії з виходом на природу, а також соляними шахтами, де ув’язнених змушували працювати під суворим острівним сонцем. Втомлені мандрівники можуть поміркувати про день за вечерею в одному з нових ресторанів курорту і відправитися на спеціально побудовану віллу, щоб відпочити.

Як не дивно, оновлений курорт також присвячений Нельсону Манделі. “Мандела – приклад того, що навіть за тюремними стінами ідеали та зміни можуть жити для тих, хто хоче змінити історію”, – повідомив уряд Мексики.