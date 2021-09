Шість палестинців втекли із в’язниці суворого режиму через тунель

Шість палестинських ув’язнених втекли з ізраїльської в’язниці Гільбоа через тунель, який вони копали роками. Поліція описує цей інцидент як один з найсерйозніших, оскільки в’язниця Гільбоа є об’єктом суворого режиму.

В даний час втікачів розшукує поліція, яка використовує для своїх дій дрони і вертольоти. До дій також було залучено військові. Очікується, що чоловіки будуть бігти в сторону Західного берега або Йорданії.

Reports of 6 Palestinian security prisoners escaping from Gilboa prison in northern Israel by a tunnel. One of them is reported to be Zakaria Zubeidi, former Jenin chief of the Al-Aqsa Martyrs’ Brigades

