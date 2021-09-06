Шість палестинців втекли із в’язниці суворого режиму через тунель

Шість палестинських ув’язнених втекли з ізраїльської в’язниці Гільбоа через тунель, який вони копали роками. Поліція описує цей інцидент як один з найсерйозніших, оскільки в’язниця Гільбоа є об’єктом суворого режиму.

В даний час втікачів розшукує поліція, яка використовує для своїх дій дрони і вертольоти. До дій також було залучено військові. Очікується, що чоловіки будуть бігти в сторону Західного берега або Йорданії.

Reports of 6 Palestinian security prisoners escaping from Gilboa prison in northern Israel by a tunnel. One of them is reported to be Zakaria Zubeidi, former Jenin chief of the Al-Aqsa Martyrs’ Brigades — Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021

В’язні втекли не пізніше 4-й годині ранку за місцевим часом. Троє з них намагалися втекти раніше. За даними ЗМІ, всі вони були засуджені до довічного ув’язнення в зв’язку зі смертоносними нападами на ізраїльтян. У них небезпечні статуси.

П’ятеро з них імовірно були активні в угрупованні «Ісламський джихад» – палестинської організації, яка вважається воєнізованою і терористичною. У свою чергу, шостий з біженців був колишнім командиром збройної групи Бригади мучеників Аль-Акси, пов’язаної з основною палестинською партією ФАТХ. Всы в минулому були активні в місті Дженін на Північно-Західному березі.

Тюрма Гільбоа розташована в північній частині країни, недалеко від Галілейського моря.