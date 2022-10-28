Курортні романи на Балі каратимуться цілим роком в’язниці

Скандальний «моральний» закон може відлякати туристів від острова Балі – одного з найзнаменитіших пляжних курортів світу. На сполох підняла місцева Індонезійська асоціація роботодавців (Apindo) через суперечливе положення законопроекту про Кримінальний кодекс, який може запровадити кримінальну відповідальність для неодружених пар, які проживають в одному номері готелю під час відпустки.

Поправки, подані ще в липні, стверджують покарання у вигляді одного року ув’язнення за позашлюбний зв’язок та до шести місяців за позашлюбне співжиття. Тобто справа виглядає так, що неодружені туристи можуть отримати до року в’язниці за «курортний роман».

Як заявив голова асоціації Харіяді Сукамдані, він побоюється, що це становище може підірвати туристичну індустрію країни, особливо сектор гостинності на Балі. Загроза «криміналізувати незаміжні пари», які проживають в одному номері готелю під час відпустки, безперечно відлякає туристів, особливо іноземних гостей, впевнений він.

“Ця діяльність відноситься до приватної сфери і не повинна регулюватися законом або вважатися злочином”, – наголосив він. Опоненти у свою чергу заявляють, що «сповістити» про такий злочин зможуть лише близькі люди — заходи вживатимуть лише в тому випадку, якщо батько, дитина чи дружина осіб, які беруть участь у такій діяльності, подала офіційну скаргу до правоохоронних органів. Скарги від третіх осіб не прийматимуться. Тож туристи начебто в безпеці.

При цьому ні секс за взаємною згодою між людьми, які не одружені, ні позашлюбне співжиття не є злочином відповідно до чинного Кримінального кодексу. Їм заборонено лише перелюб — тобто подружня зрада.