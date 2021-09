Щонайменше 40 людей загинули в результаті пожежі в індонезійській в’язниці (ВІДЕО)

За повідомленням DPA, в тюрмі недалеко від столиці Індонезії Джакарти спалахнула пожежа, в результаті якої постраждали багато людей.

В даний час невідомо, що стало причиною пожежі у в’язниці Тангеранг, приблизно в 20 км від Джакарти.

BREAKING 🚨 A massive fire at a prison in Western Java, Indonesia has killed at least 41 inmates and injured 39 others pic.twitter.com/JH14fbvwRj

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2021