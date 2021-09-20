Более десять тысяч мигрантов образовали целый город на границе Мексики и США (фото)

Более десять тысяч мигрантов образовали целый город прямо под мостом на границе Мексики и США в районе Сьюдад-Акунья. В основном это мигранты из Никарагуа, Венесуэлы, Гаити и даже Кубы.

Власть Сьюдад-Акунья и расположенного по другую сторону границы от него в Техасе американского городка Дель Рио оценивают ситуацию как чрезвычайную. Пункты пропуска не могут быстро зарегистрировать такое большое количество людей, многие из которых прибыли на границу с детьми. В большинстве из них ограниченный запас воды и пищи. Санитарных условий, организованных здесь в походном порядке, тоже всем не хватает. К тому же температура воздуха днем ​​поднимается до 37 градусов по Цельсию.

Тысячи мигрантов пытаются нелегально въехать в Соединенные Штаты через границу. В августе пограничные службы США арестовали почти 200 000 незаконных нарушителей границы. В то же время те, кому удалось попасть в Техас, иногда тайком возвращаются в Мексику по ночам, чтобы запастись едой.

Во многом приток мигрантов в американской границы объясняется тем, что многие иностранцы считают, что с приходом демократов в Белый дом иммиграционные законы и правила станут менее жесткими, а шансы быть принятыми в США Штаты увеличатся. В то же время администрация Байдена подвергается критике с двух сторон: республиканцы обвиняют президента в том, что именно его иммиграционная политика привела к кризису на границе, а члены Демократической партии считают, что Белый дом недостаточно делает для помощи мигрантам.