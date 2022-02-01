Як робота в офісі може зашкодити здоров’ю

Робота в офісі, зазвичай, дуже напружена. Поряд із цим не малі й ризики для фізичного та психічного здоров’я. Хоча багато інших видів роботи можуть бути небезпечними для здоров’я, пов’язаними з високим ризиком, робота в офісі пов’язана з власними фізичними та емоційними ризиками для здоров’я. Про це свідчить низка даних досліджень, на які посилається Healthdigest.com.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Insider, близько 86% дорослих, що працюють в офісі і сидять більшу частину дня, знаходяться в іммобілізованому стані, що призводить до підвищеного ризику діабету, серцево-судинних захворювань, раку, порушень опорно-рухового апарату, венозного тромбозу, неврологічних захворювань. та захворювання периферичної нервової системи.

Компенсація малорухливого життя фізичної активністю життєво необхідна, але часто недостатня. Тіло потребує постійного руху протягом дня, щоб нормально функціонувати. Вправи стимулюють серцево-судинну систему та зменшують порушення обміну речовин, пов’язані з низкою інших захворювань.

Робота в офісі також має на увазі підвищений ризик респіраторних захворювань, алергії, розладів, оскільки приміщення кондиціоновані, закриті та часто працює багато людей. Крім того, на багатьох робочих місцях, розташованих у будинках з цвіллю, грибком та потенційно токсичними бактеріями, високий ризик розвитку цих патогенів.

Кондиціювання повітря та недостатня вентиляція — не єдині проблеми, що підвищують ризик захворювання легень. Дрібні частинки паперу, принтерів та іншого канцелярського приладдя насичують повітря в офісі, потрапляють у дихальні шляхи та накопичуються там дуже довго. Це ще одна передумова до захворювань легень, порушення функції дихання, астми, алергії.

Експерти Insider відзначають ще одну шкідливу тенденцію, пов’язану з офісною роботою – погіршення сну. Згідно з дослідженням 2019 року, опублікованим у журналі Somnologie і знову цитованим Healthdigest.com, вплив природного сонячного світла протягом дня позитивно впливає на сон. Офісні працівники часто позбавлені природного сонячного світла, працюють у приміщеннях зі штучним освітленням або відсутністю будь-якого освітлення через затемнену обстановку у приміщеннях. Це сильний негативний вплив на механізми сну, призводить до порушень, порушень сну, безсоння.

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Офісна робота також негативно впливає на психічне здоров’я. Довгі поїздки до офісу, зустрічі з колегами, сутички з начальством, вимушені мотиваційні та планерки — ось лише деякі зі стресових подій, з якими офісні працівники стикаються щодня. Всі ці та подібні фактори можуть підвищувати рівень стресу, а також ступінь депресії.

Нудьга та байдужість — ще одна частина проблем, пов’язаних із психічною депресією та емоційним станом у офісних працівників. За даними дослідників з Університетського коледжу Лондона, які провели опитування понад 7000 офісних працівників віком від 35 до 55 років, понад 37% з них мали вкрай високий рівень нудьги та апатії.

Це може вплинути не тільки на рівень депресії, але і на загальну продуктивність як у професійному, так і особистому житті.

Робота в офісі для багатьох людей неминуча, але дуже важливо знайти спосіб компенсувати негативні наслідки цього робочого середовища у вільний час.

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