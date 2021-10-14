ВООЗ: вакцинація не повинна бути попередньою умовою для в’їзду в країну

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не підтримує вимогу деяких країн про те, щоб вакцина від коронавіруса була попередньою умовою для в’їзду.

«Відповідно до міжнародних правил охорони здоров’я, вакцини повинні бути схвалені ВООЗ та бути доступні абсолютно всім, перш ніж така вимога буде вважатися попередньою умовою для поїздки», – заявили в прес-службі організації. У зв’язку з цим ВООЗ «не підтримує використання свідоцтва про вакцинації (сертифіката) в якості попередньої умови для міжнародних поїздок через дискримінаційний доступ до вакцин для людей в багатих і бідніших країнах».

У прес-службі нагадали заяву генерального директора ВООЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, який звернув увагу на відмову деяких країн приймати громадян, вакцинованих незареєстрованими вакцинами, не дивлячись на те, що препарати дозволені для екстреного застосування. Це призводить до великого хаосу і дискримінації, нагадав Гебрейесус, додавши, що всі вакцини, схвалені ВООЗ, «безпечні та ефективні» в запобіганні серйозних захворювань і смерті.

На сьогоднішній день ВООЗ рекомендує сім вакцин для екстреного використання в боротьбі з пандемією. Крім того, на різних стадіях знаходяться заявки на схвалення ще 13 препаратів, в тому числі російського «Супутник V» і «ЕпівакКорона».