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ВОЗ: вакцинация не должна быть предварительным условием для въезда в страну

Глеб Парфененко
ВОЗ: вакцинация не должна быть предварительным условием для въезда в страну

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает требование некоторых стран о том, чтобы вакцина от коронавируса была предварительным условием для въезда.

«В соответствии с международными правилами здравоохранения, вакцины должны быть одобрены ВОЗ и быть доступны абсолютно всем, прежде чем такое требование будет считаться предварительным условием для поездки», — заявили в пресс-службе организации. В связи с этим ВОЗ «не поддерживает использования свидетельства о вакцинации (сертификата) в качестве предварительного условия для международных поездок через дискриминационный доступ к вакцинам для людей в богатых и бедных странах».

В пресс-службе напомнили заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, который обратил внимание на отказ некоторых стран принимать граждан, вакцинированных незарегистрированными вакцинами, несмотря на то, что препараты разрешены для экстренного применения. Это приводит к большому хаосу и дискриминации, напомнил Гебрейесус, добавив, что все вакцины, одобренные ВОЗ, «безопасные и эффективные» в предотвращении серьезных заболеваний и смерти.

На сегодняшний день ВОЗ рекомендует семь вакцин для экстренного использования в борьбе с пандемией. Кроме того, на разных стадиях находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российского «Спутник V» и «ЕпивакКорона».

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