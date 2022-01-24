Вчені встановили небезпеку зубної пасти для кишечника

Зубна паста є небезпечною для здоров’я, заявила міжнародна група дослідників, очолювана вченими з Університету Північної Кароліни. Головна загроза є антибактеріальна речовина триклозан, що міститься в зубній пасті та інших продуктах, так як може спричинити запалення кишечника. Відповідну наукову статтю опубліковано в журналі Nature Communications.

Потрапляючи в травний тракт, триклозан впливає на мікрофлору кишечника, завдяки чому деякі мікроби шкідливо впливають і сприяють запальним процесам. Це безпосередньо пов’язано з тим, що бактерії виділяють ферменти, такі як бета-глюкуронідази – при взаємодії з триклозаном вони стають патогенними для кишечника. Однак дослідникам вдалося розробити сполуку, яка блокує метаболічний процес за участю триклозану.

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