Лікар назвав 5 видів головного болю, які говорять, що потрібно звернутися за медичною допомогою

Головний біль може бути дратівливо неприємним, при цьому він часто викликаний зневодненням організму. П’ять видів головного болю перерахував британський лікар Мохан Секерам у TikTok і заявив, що кожен із них небезпечний настільки, що за будь-якого прояву людині знадобиться термінова медична допомога.

Існує цілий ряд причин, через які може боліти голова, і в цьому випадку спосіб життя матиме великий вплив. Насамперед до категорій ризику відносяться:

Люди, які працюють позмінно, швидше за все, будуть відчувати головний біль, особливо коли після сну.

Ті, хто страждає на порушення сну, також, ймовірно, регулярно страждають від головного болю, як і люди, які мають проблеми з психічним і фізичним здоров’ям.

Головний біль можна порівняти з гуркотом грому – це надзвичайно сильний головний біль, який швидко виникає і також швидко посилюється. Лікар розкрив п’ять ключових симптомів, які означають, що людині необхідно звернутися за медичною допомогою.

Наведемо п’ять головних «червоних прапорів» доктора Секерама, куди слід звернути увагу:

Головний біль, пов’язаний з помутнінням або двоїнням в очах Головний біль із постійним блюванням Головний біль, який будить ночами Ригідність шиї та висока температура Посилення головного болю без причини

NHS стверджує, що головний біль може тривати від 30 хвилин до декількох годин. «Більшість головних болів проходять самі по собі і не є ознакою чогось серйознішого», – повідомлялося на сайті Національної служби охорони здоров’я.

Щоб позбутися головного болю, NHS пропонує пити багато води, достатньо відпочивати, а якщо йдеться про біль як про симптом застуди чи грипу – намагатися розслабитися, оскільки стрес може збільшити головний біль. Можна прийняти парацетамол або ібупрофен, щоб полегшити біль.

Це головний біль чи мігрень?

Лікар зазначив, що деякі з цих симптомів також можуть бути викликані мігренью. Існує ряд причин, через які у нас може виникнути мігрень, але не багато людей знають, чому вони продовжують повертатися.

У дослідженні «Глобальний тягар хвороб» за 2013 рік мігрень зазначено як одне з восьми хронічних захворювань, від яких страждають понад 10 відсотків населення у всьому світі. За даними Національної служби охорони здоров’я, кожна п’ята жінка і приблизно кожен 15-й чоловік страждають на цю проблему.

Мігрень – це складний синдром, який можна поділити на чотири окремі фази. Спочатку виникає проблема, яка включає запор або діарею. Для людей, які страждають на мігрені, може бути неприємно, що інші не страждають від них, що змушує багатьох задаватися питанням «чому я». За словами медичного радника Річарда Дея, для відповіді на питання «чому я» необхідно враховувати генетику.

Попереднє дослідження показало, що існує 38 областей геному, які пов’язані з мігренню, а це означає, що ці області можуть показати, як кожна людина схильна до мігрені. Хоча це є фактором, існують також тригери, що ідентифікуються, коли справа доходить до мігрені.

З цього приводу фахівець дав розгорнутий коментар:

«Поширені причини мігрені включають поганий сон, надмірне вживання кофеїну, пропущені прийоми їжі та використання штучних підсолоджувачів.

Інші фактори ризику мігрені включають ожиріння, стрес, вживання алкоголю, гормональні зміни та надмірне вживання знеболюючих препаратів.

Люди з генетичною схильністю до мігрені можуть продовжувати відчувати симптоми мігрені, якщо вони продовжують зазнавати впливу факторів навколишнього середовища, таких як перераховані вище».