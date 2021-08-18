Після COVID-19 існує ризик розвитку раку

За словами Олександра М’ясникова, радянського і російського лікаря-кардіолога і телеведучого, є випадки, коли постковідный синдром може привести до раку легенів.

Він нагадав, що ішемічна хвороба серця має різні клінічні прояви, у 25-30% людей з позитивними зразками симптоми відсутні. За словами фахівця, фіброз легенів – рідкісне явище після COVID-19. У пацієнтів зазвичай буває легка вірусна пневмонія, і в цьому випадку малоймовірний легеневий фіброз.

Лікар пояснив, що у хворих з важкими інфекціями розвивається фіброз легенів, що дійсно збільшує ризик раку легенів у 8-14 разів. В цьому випадку потрібно кинути палити і особливо уважно ставитися до правильного харчування.

М’ясников додав, що важка коронавірусна пневмонія спостерігається у дорослих пацієнтів з хронічними захворюваннями, які вже знаходяться в групі ризику онкології.

Джерело: РІА Новини