После COVID-19 существует риск развития рака

По словам Александра Мясникова, советского и российского врача-кардиолога и телеведущего, есть случаи, когда постковидный синдром может привести к раку легких.

Он напомнил, что ишемическая болезнь сердца имеет различные клинические проявления, в 25-30% людей с положительными образцами симптомы отсутствуют. По словам специалиста, фиброз легких — редкое явление после COVID-19. У пациентов обычно бывает легкая вирусная пневмония, и в этом случае маловероятен легочный фиброз.

Врач объяснил, что у больных с тяжелыми инфекциями развивается фиброз легких, действительно увеличивает риск рака легких в 8-14 раз. В этом случае нужно бросить курить и особенно внимательно относиться к правильному питанию.

Мясников добавил, что тяжелая коронавирусная пневмония наблюдается у взрослых пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже находятся в группе риска онкологии.

Источник: РИА Новости