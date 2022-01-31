Нова модифікація віруса починає обганяти Омікрон. Що відомо про новий варіант

Висококонтагіозний варіант Омікрон вірусу SARS-CoV-2, найбільш поширена форма якого відома як BA.1, в даний час є причиною майже всіх коронавірусних інфекцій у всьому світі, хоча різкі стрибки захворюваності на COVID-19 вже досягли їх пік у деяких країнах, повідомляє Reuters.

В даний час вчені спостерігають збільшення кількості випадків, викликаних близьким «двоюрідним братом» Омікрона, відомим як BA.2, який починає обганяти BA.1 у деяких частинах Європи та Азії.

Що ми знаємо про новий підваріант «Стелс»?

У всьому світі на BA.1 припадало 98,8% секвенованих випадків, представлених у Глобальну ініціативу щодо обміну даними про GISAID станом на 25 січня. Проте, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кілька країн уже повідомляють про збільшення випадків підваріанту, відомого як BA.2.

На додаток до BA.1 та BA.2 ВООЗ перераховує два інших підваріанта Omicron: BA.1.1.529 та BA.3. Усі вони тісно пов’язані генетично, але характеризуються мутаціями, здатними змінити їхню поведінку.

Тревор Бедфорд, комп’ютерний вірусолог з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона, який відслідковує еволюцію SARS-CoV-2, написав у Twitter у п’ятницю, що на BA.2 припадає приблизно 82 відсотки випадків у Данії, 9 відсотків у Великобританії та 8 відсотків у Сполучених Штатах на основі аналізу даних GISAID та кількості випадків з проекту «Наш світ у даних» Оксфордського університету.

Варіант BA.1 від Omicron трохи простіший ніж попередні. Причина в тому, що в BA.1 немає одного з трьох цільових генів, що використовуються в звичайному тесті ПЛР. За промовчанням передбачається, що випадки, у яких спостерігається ця модель, викликані BA.1.

BA.2, також відомий як “невидимий” підваріант, не має такого ж відсутнього гена-мішені. Натомість вчені спостерігають за ним так само, як і в попередніх версіях, включаючи Delta, відстежуючи кількість вірусних геномів, відправлених до загальнодоступних баз даних, таких як GISAID.

Як і у випадку з іншими варіантами, зараження BA.2 можна виявити за допомогою домашніх тестів на коронавірус, хоча вони не можуть визначити, який варіант відповідальний, кажуть експерти.

Деякі ранні повідомлення припускають, що BA.2 може бути навіть заразнішим, ніж висококонтагіозний BA.1, але на сьогоднішній день немає доказів того, що він з більшою ймовірністю ухиляється від захисту, що забезпечується вакцинами.

Грунтуючись на попередніх даних, органи охорони здоров’я Данії підрахували, що BA.2 може бути в 1,5 рази заразнішим, ніж BA.1, хоча малоймовірно, що він викличе тяжче захворювання. Питання, чи будуть люди, які заразилися під час хвилі BA.1, захищені від BA.2, залишається ключовим, вважають американські експерти.

Хороша новина полягає в тому, що вакцини та бустерні дози, як і раніше, «захищають людей від госпіталізації та смерті», додали американські експерти.