Медик зазначив на «ідеальну» температуру, з якою ми боремося з Covid-19.

Підвищення температури – один із способів боротьби з інфекцією. Тому лихоманка – найчастіша реакція після вакцинації проти Covid-19, така ж, як і один з симптомів коронавірусной інфекції.

«Робота імунної системи визначається цитокінами – молекулами, які вивільняються при активації клітин імунної системи. І вона реагує на віруси або бактерії підвищенням температури. Генетичний апарат вірусу призначений для роботи при певній температурі. Відповідно, при підвищенні температури їм стає важче відтворюватися», – пояснив алерголог-імунолог Володимир Болібок в інтерв’ю радіо Sputnik.

Лікар пояснив, що надмірна реакція імунної системи несе в собі ризики.

«Коли виділяється занадто багато цитокінів, виникає гіперреакція і температура перевищує 39-40 градусів. Це може вплинути на роботу внутрішніх органів, особливо серцево-судинної системи», – пояснив доктор Болібок.

«Ідеальна» температура, при якій організм ефективно бореться з інфекцією, становить від 37 до 38,5 градусів.

«У всіх наших лікарських рекомендаціях ми говоримо, що якщо температура нижче 38,5 градусів, пацієнтам не потрібно приймати жарознижуючі, організм при такій температурі добре справляється з інфекцією і впорається сам», – сказав Володимир Болібок.