Медик отметил на «идеальную» температуру, с которой мы боремся с Covid-19.

Повышение температуры — один из способов борьбы с инфекцией. Поэтому лихорадка — частая реакция после вакцинации против Covid-19, такая же, как и один из симптомов коронавирусной инфекции.

«Работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые высвобождаются при активации клеток иммунной системы. И она реагирует на вирусы или бактерии повышением температуры. Генетический аппарат вируса предназначен для работы при определенной температуре. Соответственно, при повышении температуры им становится труднее воспроизводиться», — пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Врач объяснил, что чрезмерная реакция иммунной системы несет в себе риски.

«Когда выделяется слишком много цитокинов, возникает гиперреакция и температура превышает 39-40 градусов. Это может повлиять на работу внутренних органов, особенно сердечно-сосудистой системы», — пояснил доктор Болибок.

«Идеальная» температура, при которой организм эффективно борется с инфекцией, составляет от 37 до 38,5 градусов.

«Во всех наших лекарственных рекомендациях мы говорим, что если температура ниже 38,5 градусов, пациентам не нужно принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо справляется с инфекцией и справится сам», — сказал Владимир Болибок.