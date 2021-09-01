ГлавнаяМедицинаМедик отметил на «идеальную» температуру, с которой мы боремся с Covid-19.
Медицина

Медик отметил на «идеальную» температуру, с которой мы боремся с Covid-19.

Коли пора приймати ліки від температури?

Глеб Парфененко
Медик отметил на «идеальную» температуру, с которой мы боремся с Covid-19.

Повышение температуры — один из способов борьбы с инфекцией. Поэтому лихорадка — частая реакция после вакцинации против Covid-19, такая же, как и один из симптомов коронавирусной инфекции.

«Работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые высвобождаются при активации клеток иммунной системы. И она реагирует на вирусы или бактерии повышением температуры. Генетический аппарат вируса предназначен для работы при определенной температуре. Соответственно, при повышении температуры им становится труднее воспроизводиться», — пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Врач объяснил, что чрезмерная реакция иммунной системы несет в себе риски.

«Когда выделяется слишком много цитокинов, возникает гиперреакция и температура превышает 39-40 градусов. Это может повлиять на работу внутренних органов, особенно сердечно-сосудистой системы», — пояснил доктор Болибок.

«Идеальная» температура, при которой организм эффективно борется с инфекцией, составляет от 37 до 38,5 градусов.

«Во всех наших лекарственных рекомендациях мы говорим, что если температура ниже 38,5 градусов, пациентам не нужно принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо справляется с инфекцией и справится сам», — сказал Владимир Болибок.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарПравила въездаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International