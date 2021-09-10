Компанія Moderna розробляє однодозову вакцину

Reuters повідомляє, що Moderna розробляє одноразову вакцину, яка поєднує в собі бустерний дозу проти нового коронавируса і його експериментального препарату проти грипу.

Американська компанія сподівається на успіх у створенні вакцини проти респіраторно-синцитіальним вірусу (RSV) та інших респіраторних захворювань, над якими вона працює. Ідея полягає в тому, щоб вакцинація проводилася щорічно.

«Ми вважаємо, що нас чекає дуже велика можливість, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективну вакцину проти багатьох респіраторних вірусів», – сказав інвесторам генеральний директор Moderna Стефан Бенсель. За його словами, компанія першою на ринку скористається цією можливістю.

Moderna вже проводить клінічні випробування вакцини проти респіраторно-синцитіальним вірусу у літніх людей.

Її дослідники також вивчають препарат проти COVID-19, призначений для дітей різних вікових груп.