Компания Moderna разрабатывает однократную вакцину

Reuters сообщает, что Moderna разрабатывает одноразовую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу против нового коронавируса и его экспериментального препарата против гриппа.

Американская компания надеется на успех в создании вакцины против респираторно-синцитиальный вируса (RSV) и других респираторных заболеваний, над которыми она работает. Идея заключается в том, чтобы вакцинация проводилась ежегодно.

«Мы считаем, что нас ждет очень большая вероятность, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективную вакцину против многих респираторных вирусов», — сказал инвесторам генеральный директор Moderna Стефан Бенсель. По его словам, компания первой на рынке воспользуется этой возможностью.

Moderna уже проводит клинические испытания вакцины против респираторно-синцитиального вируса у пожилых людей.

Ее исследователи также изучают препарат против COVID-19 предназначен для детей разных возрастных групп.