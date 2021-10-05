Ефективність вакцини Pfizer знижується. Опубліковано останні результати дослідження

Ефективність вакцини Pfizer / BioNTech проти COVID-19 знижується до 47% через шість місяців після другої дози, з 88 відсотків – повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на останні результати дослідження.

Аналіз зібраних даних також показав, що ефективність вакцини в запобіганні смерті від інфекції і ефективність захисту від тяжкого перебігу COVID-19, що вимагає госпіталізації, залишається на високому рівні – 90%, мінімум шість місяців, також в разі зараження варіантом Delta.

Дослідники з Pfizer і Kaiser Permanente проаналізували електронні медичні картки приблизно 3,4 мільйона чоловік в період з грудня 2020 року, коли вакцина стала доступною, до серпня 2021 року.

На думку фахівців, зниження ефективності вакцини пов’язано з ослабленням ефективності препарату, а не з більшою заразністю і агресивністю наступних мутацій коронавіруса.

«Наші дослідження різних варіантів вірусу ясно показують, що вакцина Pfizer / BioNTech ефективна проти всіх існуючих штамів, включаючи Delta», – сказав Луїс Джодар, медичний директор Pfizer.

Ефективність препарату проти варіанту Дельта – 93 відсотки, після першого місяця, а через чотири місяці він падає до 53 відсотків. У разі інших варіантів коронавіруса ефективність вакцини знижується до 67%, від початкових 97 відсотків

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволив використання третьої бустерної дози вакцини Pfizer / BioNTech у літніх людей і людей з високим ризиком зараження SARS-CoV-2. Рішення по всій популяції вимагає доповнення наявних наукових даних.