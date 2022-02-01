Pfizer буде домагатися дозволу на вакцинацію дітей віком від 6 місяців до 5 років

Регулюючі органи США закликають фармацевтичну компанію Pfizer подати заявку на екстрений дозвіл на використання її дводозової вакцини проти COVID-19 для дітей віком від 6 місяців до 5 років. Мета полягає в тому, щоб прокласти шлях до вакцин з кінця лютого, повідомило Ассошіейтед Прес джерело.

Очікується, що документи заявки компанії будуть надані у вівторок. Раніше дані Pfizer показали, що одна десята вакцина для дорослих, що вводиться дітям молодшого віку, була безпечною і викликала імунну відповідь. Але минулого року компанія оголосила, що дводозова вакцина виявилася менш ефективною у профілактиці коронавірусу у дітей віком від 2 до 5 років.

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Тому регулюючі органи закликали компанію додати до дослідження третю дозу, вважаючи, що додаткова доза підвищить ефективність вакцини, подібно до бустерної дози у дорослих.

Федеральне управління контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів зараз підштовхує компанію до того, щоб вона представила документи, засновані на даних про застосування двох доз, для потенційного схвалення в лютому. Потім вона повернеться для подальшого затвердження, вже маючи дані дослідження третьої дози, що очікується у березні, додало джерело.

Двоетапний дозвіл означає, що вакцинація маленьких дітей може бути розпочата більш ніж за місяць до початкового прогнозу, якщо FDA та Центри з контролю та профілактики захворювань дадуть добро.

Раніше “ДІП” повідомляв, що “Вчені назвали ознаку Омікрону, яку приймають за харчове отруєння“.