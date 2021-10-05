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Медицина

Эффективность вакцины Pfizer снижается. Опубликованы последние результаты исследования

Евгений Подольский

Эффективность вакцины Pfizer / BioNTech против COVID-19 снижается до 47% через шесть месяцев после второй дозы, с 88 процентами — сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на последние результаты исследования.

Анализ собранных данных также показал, что эффективность вакцины в предотвращении смерти от инфекции и эффективность защиты от тяжелого течения COVID-19, требующего госпитализации, остается на высоком уровне — 90%. минимум шесть месяцев, также в случае заражения вариантом Delta.

Исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente проанализировали электронные медицинские карты примерно 3,4 миллиона человек в период с декабря 2020 года, когда вакцина стала доступной, по август 2021 года.

По мнению специалистов, снижение эффективности вакцины связано с ослаблением эффективности препарата, а не с большей заразностью и агрессивностью последующих мутаций коронавируса.

«Наши исследования различных вариантов вируса ясно показывают, что вакцина Pfizer / BioNTech эффективна против всех существующих штаммов, включая Delta», — сказал Луис Джодар, медицинский директор Pfizer.

Эффективность препарата против варианта Дельта — 93 процента, после первого месяца, а через четыре месяца он падает до 53 процентов. В случае других вариантов коронавируса эффективность вакцины снижается до 67%. от начальных 97 процентов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использование третьей бустерной дозы вакцины Pfizer / BioNTech у пожилых людей и людей с высоким риском заражения SARS-CoV-2. Решение по всей популяции требует дополнения имеющихся научных данных.

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