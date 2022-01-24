5 способів, якими мозок заважає нам підтримувати здорову вагу

Смачні готові страви, які змушують нас почуватися краще, серйозна проблема підтримання ваги. Оточення, повне спокус, змушує нас робити цілком передбачувані помилки у своїх судженнях.

Ці когнітивні спотворення призводять до переїдання, збільшення ваги та ожиріння.

Якщо ми знатимемо, як наше власне мислення вводить нас в оману, нам буде легше боротися із зайвими кілограмами.

Спокуса

Деякі продукти спонукають нас їсти, навіть коли ми не голодні. Наприклад, запах печеного печива змушує нас їсти печиво. Багатообіцяючі результати в цьому випадку дає т.з. Харчова стимулююча терапія, мета якої – розірвати зв’язок між стимулами, які ми отримуємо від їжі, та переїданням. Він полягає в частому і тривалому вплив харчових спокус без їжі, щоб розірвати зв’язок між подразником і реакцією.

Спотворення уваги

Надмірна увага, яку ми приділяємо високо винагороджуючим харчовим стимулам, що спонукає нас слідувати їм, призводить до непереборного бажання певних продуктів. Рішення у тому, щоб зменшити видимість чи доступність висококалорійних (нездорових) товарів.

Перевантаження

Робоча пам’ять пов’язана зі здатністю контролювати увагу. Вкрай важливо зберігати самоконтроль у досягненні різних цілей, однією з яких є здорове харчування. Здатність швидко прати з робочої пам’яті непотрібну інформацію (наприклад, спокуси) підвищує шанси підвищення самоконтролю і досягнення поставлених цілей (наприклад, покупка здорової їжі).

Алкогольна короткозорість

Алкоголь знижує самоконтроль і здатність чинити опір спокусі. П’яна людина більше палить і їсть, незалежно від попередніх рішень. Скорочення вживання алкоголю є загальною рекомендацією для учасників різних програм зниження ваги.

Самовинагорода

Доброчесне рішення в минулому може стати приводом для того, щоб побалувати себе пізніше. Коли люди вірять, що зробили добро, вони можуть використовувати це як привід (або довіреність), щоб бути більш егоїстичним. Це стосується і харчування. Чудовою ілюстрацією є анекдот, в якому чоловік пишався тим, що може пройти повз паб, не заходячи всередину, а потім повернувся, щоб намалювати свою волю.

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