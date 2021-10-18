3 продукти, що пригнічують нашу імунну систему

Імунна система потребує достатку корисних поживних речовин, щоб добре функціонувати і захищати нас від вірусів і бактерій. Особливо важливо дотримуватися різноманітної і повноцінної дієти, щоб ми могли забезпечити нашу імунну систему всім, що їй потрібно. В обов’язкову різноманітність продуктів входять цільнозернові, овочі, фрукти, горіхи, білки, корисні жири, насіння. Вони є природними джерелами вітамінів, мінералів, антиоксидантів, клітковини, жирних кислот, необхідних організму.

На жаль, ми часто включаємо в свій раціон продукти і напої, які мають дуже низьку поживну цінність, багаті порожніми зайвими калоріями і можуть погіршити стан імунної системи, знижуючи імунний захист організму.

Які три продукти харчування найбільш шкідливі для імунної системи?

Газовані напої

Газовані напої містять цукор, підсолоджувачі і цукрові спирти у всіх їх формах. Доданий цукор пропонує організму надлишок порожніх калорій, що збільшує інсулінорезистентність клітин і викликає запалення в тканинах. Коли ми регулярно п’ємо газовані напої, ми підтримуємо це мікровоспаленій по всьому тілу. Він збиває з пантелику імунну систему, виснажує її й змушує постійно з нею боротися. Таким чином ми послаблюємо наш імунітет, коли нам це потрібно.

Регулярне вживання газованих напоїв пов’язане з рядом хронічних захворювань, таких як діабет, хвороби нирок, серцево-судинні захворювання, ожиріння.

Алкоголь

Алкоголь знижує імунний захист організму, знижуючи його здатність боротися з атаками різних інфекційних патогенів. Вживання алкоголю може уповільнити загоєння ран, уповільнити одужання від хвороби і зробити вас більш сприйнятливим до вірусних інфекцій. За даними realsimple.com, регулярно п’ють алкоголь піддаються більшому ризику більш серйозних вірусних інфекцій.

Заморожені продукти

Заморожені напівфабрикати або готові до вживання продукти містять величезну кількість консервантів, підсилювачів смаку і текстури, насичених і гідрогенізованих жирів і рафінованих вуглеводів. Все це призначено для зберігання продуктів, термін зберігання яких в незаморожений вигляді не перевищує 2-3 діб. Заморожені напівфабрикати містять дуже велику кількість солі і цукру, що ще більше ускладнює функції імунної системи.

Якщо ви хочете мати сильну і здорову імунну систему, готову боротися з усіма вірусними і бактеріальними патогенами, їжте різноманітну здорову їжу, багату вітамінами, мінералами, антиоксидантами і клітковиною.