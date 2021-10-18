3 продукты, подавляющие нашу иммунную систему

Иммунная система нуждается в изобилии полезных питательных веществ, чтобы хорошо функционировать и защищать нас от вирусов и бактерий. Особенно важно соблюдать разнообразной и полноценной диеты, чтобы мы могли обеспечить нашу иммунную систему всем, что ей нужно. В обязательную разнообразие продуктов входят цельнозерновые, овощи, фрукты, орехи, белки, полезные жиры, семена. Они являются естественными источниками витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки, жирных кислот, необходимых организму.

К сожалению, мы часто включаем в свой рацион продукты и напитки, которые имеют очень низкую питательную ценность, богатые пустыми лишними калориями и могут ухудшить состояние иммунной системы, снижая иммунную защиту организма.

Какие три продукта питания наиболее вредные для иммунной системы?

Газированные напитки

Газированные напитки содержат сахар, подсластители и сахарные спирты во всех их формах. Добавлен сахар предлагает организма избыток пустых калорий, увеличивает инсулинорезистентность клеток и вызывает воспаление в тканях. Когда мы регулярно пьем газированные напитки, мы поддерживаем это микровоспалений по всему телу. Он сбивает с толку иммунную систему, истощает ее и заставляет постоянно с ней бороться. Таким образом мы ослабляем наш иммунитет, когда нам это нужно.

Регулярное употребление газированных напитков связано с рядом хронических заболеваний, таких как диабет, болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение.

Алкоголь

Алкоголь снижает иммунную защиту организма, снижая его способность бороться с атаками различных инфекционных патогенов. Употребление алкоголя может замедлить заживление ран, замедлить выздоровление от болезни и сделать вас более восприимчивым к вирусным инфекциям. По данным realsimple.com, регулярно пьют алкоголь подвергаются большему риску более серьезных вирусных инфекций.

Замороженные продукты

Замороженные полуфабрикаты или готовые к употреблению продукты содержат огромное количество консервантов, усилителей вкуса и текстуры, насыщенных и гидрогенизированных жиров и рафинированных углеводов. Все это предназначено для хранения продуктов, срок хранения которых в незамороженный виде не превышает 2-3 суток. Замороженные полуфабрикаты содержат очень большое количество соли и сахара, что еще больше усложняет функции иммунной системы.

Если вы хотите иметь сильную и здоровую иммунную систему, готовую бороться со всеми вирусными и бактериальными патогенами, ешьте разнообразную здоровую пищу, богатую витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой.