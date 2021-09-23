Мальта відкрила кордони для вакцинованих українців

Мальтійська влада оголосила, що особи, які прибувають з десятків країн Європейського Союзу / Шенгенської зони і третіх країн, зможуть в’їжджати на Мальту при наявності дійсного сертифікату про щеплення.

Таке рішення було оголошено вчора офіційним туристичним порталом Мальти VisitMalta і почне діяти з сьогоднішнього дня, 23 вересня.

Для того щоб сертифікат про щеплення вважався дійсним при в’їзді на Мальту, влада підкреслила, що в документі має бути зазначено, що його власник був щеплений проти захворювання COVID-19 однієї з вакцин, схвалених до застосування Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Згідно з новим оголошенням, починаючи з сьогоднішнього дня, вакциновані мандрівники, які прибувають з країн, що входять в Європейський Союз, Шенгенську зону, а також прибувають з п’яти мікродержав – Андорри, Ліхтенштейну, Монако, Сан-Марино, Ватикану – можуть в’їжджати на Мальту, пред’явивши документ , що підтверджує вакцинацію.

Крім цих країн, в список тих, кому дозволено в’їзд на Мальту, також входять такі треті країни:

Албанія

Вірменія

Австралія

Бахрейн

Білорусь

Бермудські острови

Боснія і Герцеговина

Канада

Кабо-Верде

Китай

Куба

Єгипет

Фарерські острови

Фіджі

Габон

Грузія

Гібралтар

Індія

Ірак

Ізраїль

Японія

Йорданія

Косово

Кувейт

Ліван

Лівія

Малайзія

Мальдіви

Молдова

Монголія

Марокко

М’янма

Намібія

Нова Зеландія

Північна Македонія

Катар

Росія

Руанда

Сент-Кітс і Невіс

Саудівська Аравія

Сербія

Сінгапур

Південна Африка

Південна Корея

Сполучене Королівство

Тимор

Туніс

Туреччина

Україна

Об’єднані Арабські Емірати

Сполучені Штати Америки

В’єтнам

Відповідно, це означає, що мандрівники, які прибувають з однієї з перерахованих вище країн, повинні довести, що вони були щеплені однією з наступних вакцин:

AstraZeneca (Vaxzevria)

Pfizer / BioNTech (Комірнаті)

Moderna (Spikevax)

Джонсон & Джонсон (Янссен).

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров’я Мальти, сертифікати про вакцинації, які свідчать про те, що власник був вакцинований двома різними дозами вакцин, схвалених EMA, також визнаються за умови дотримання необхідного терміну між першою і другою дозою вакцини.

Що стосується невакцинованих мандрівників з однією з цих країн, то влада оголосила, що вони повинні дотримуватися суворих правил, поки їм дозволено в’їзд.

Так, було відзначено, що на тих, хто не пройшов вакцинацію, поширюється вимога про обов’язковий 14-денний карантин. Витрати на самоізоляцію повинні покривати самі мандрівники.