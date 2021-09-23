Мальта открыла границы для вакцинированных украинцев

Мальтийские власти объявили, что лица, прибывающие из десятков стран Европейского Союза/Шенгенской зоны и третьих стран, смогут въезжать на Мальту при наличии действительного сертификата о прививках.

Такое решение было объявлено вчера официальным туристическим порталом Мальты VisitMalta и начнет действовать с сегодняшнего дня, 23 сентября.

Для того чтобы сертификат о прививках считался действительным при въезде на Мальту, власти подчеркнули, что в документе должно быть указано, что его владелец был привит против заболевания COVID-19 одной из вакцин, одобренных к применению Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Согласно новому объявлению, начиная с сегодняшнего дня, вакцинированные путешественники, прибывающие из стран, входящих в Европейский Союз, Шенгенскую зону, а также прибывающие из пяти микрогосударств — Андорры, Лихтенштейна, Монако, Сан-Марино, Ватикана — могут въезжать на Мальту, предъявив документ, подтверждающий вакцинацию.

Кроме этих стран, в список тех, кому разрешен въезд на Мальту, также входят следующие третьи страны:

Албания

Армения

Австралия

Бахрейн

Беларусь

Бермудские острова

Босния и Герцеговина

Канада

Кабо-Верде

Китай

Куба

Египет

Фарерские острова

Фиджи

Габон

Грузия

Гибралтар

Индия

Ирак

Израиль

Япония

Иордания

Косово

Кувейт

Ливан

Ливия

Малайзия

Мальдивы

Молдова

Монголия

Марокко

Мьянма

Намибия

Новая Зеландия

Северная Македония

Катар

Россия

Руанда

Сент-Китс и Невис

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Южная Африка

Южная Корея

Соединенное Королевство

Тимор

Тунис

Турция

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Соединенные Штаты Америки

Вьетнам

Соответственно, это означает, что путешественники, прибывающие из одной из вышеперечисленных стран, должны доказать, что они были привиты одной из следующих вакцин:

AstraZeneca (Vaxzevria)

Pfizer/BioNTech (Комирнати)

Moderna (Spikevax)

Джонсон & Джонсон (Янссен).

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Мальты, сертификаты о вакцинации, свидетельствующие о том, что владелец был вакцинирован двумя разными дозами вакцин, одобренных EMA, также признаются при условии соблюдения требуемого срока между первой и второй дозой вакцины.

Что касается невакцинированных путешественников из одной из этих стран, то власти объявили, что они должны следовать строгим правилам, пока им разрешен въезд.

Так, было отмечено, что на тех, кто не прошел вакцинацию, распространяется требование об обязательном 14-дневном карантине. Расходы на самоизоляцию должны покрывать сами путешественники.