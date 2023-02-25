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МалайзіяТуризм

Фото в паспорті фотомоделі без макіяжу збентежило прикордонників в Малайзії: туристку розвернули на кордоні

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Фото в паспорті української фотомоделі без макіяжу збентежило прикордонників: туристку розвернули на кордоні

У Малайзії прикордонники не повірили, що українсько-тайванська фотомодель, яка намагається в’їхати в країну, і дівчина на фото в паспорті, який вона надала, — це та сама особа, тому хотіли розвернути її і відмовити в перетині кордону. Проте ситуація вирішилася на користь туристки. Про це вона розповіла у своєму акаунті TikTok.

Тетяна Лін, українська актриса та модель із Тайваню, приїхала до Малайзії зі своїм молодим чоловіком, коли в аеропорту стався конфуз. Прикордонники не змогли ідентифікувати дівчину, яка була того дня без макіяжу та виглядала зовсім не так, як на паспортній фотографії. Дівчина пояснила, що на документ вона фотографувалася з великою кількістю косметики на обличчі. На щастя, моделі врешті-решт дозволили в’їхати в сонячну Малайзію.

Пізніше про інцидент українка розповіла на особистій сторінці в соцмережі та зізналася, що на знімку справді вона виглядала інакше.

Мандрівникам варто пам’ятати, що макіяж може вплинути на здатність в’їжджати в низку країн: наприклад, сканери штучного інтелекту іноді не розпізнають риси обличчя, що збігаються з паспортом.

Нагадаємо, що українцям дозволено наносити макіяж на свої фотографії у паспорті, проте у видачі документа можуть відмовити, якщо косметика кардинально змінить зовнішній вигляд туриста. Неписані правила до макіяжу для паспортних фотографій свідчать, що не можна наносити занадто темну і дуже світлу тональну основу по відношенню до реального кольору шкіри, не можна використовувати базові засоби і сонцезахисні креми з високим рівнем SPF, уникати використання тіней з блискітками.

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