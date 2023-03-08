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Північна МакедоніяПольщаТуризм

Названо ТОП найдешевших та найдорожчих міста Європи для відпочинку у 2023 році

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названі найдешевші та найдорожчі міста Європи для відпочинку у 2023 році

Туристичні експерти попередили туристів про найдорожчі та найдешевші європейські міста для відпочинку у 2023 році.

Як пише Express, цього року на тлі економічної кризи, яка охопила більшість країн світу, туристам варто ретельніше підходити до вибору місця для відпочинку. Тим же хто хоче заощадити, радять звернути увагу на менш популярні напрямки.

“Вивчення міст, які можуть бути не найпопулярнішими варіантами, може стати чудовим способом отримати максимальну віддачу від витрачених коштів, а також отримати нові романтичні та культурні враження для вас та ваших близьких”, – зазначив представник однієї з великих британських туристичних фірм.

При цьому туристам пропонують звертати увагу не лише на відстань до пункту призначення від місць постійного проживання, а й на тамтешні ціни, адже нерідко за напрямками з дешевими квитками можуть бути вищі витрати на харчування, проживання та інші супутні витрати.

Топ-10 найдоступніших міст Європи для відпочинку у 2023 році

  1. Підгориця, Чорногорія.
  2. Скоп’є, Північна Македонія.
  3. Дебрецен, Угорщина.
  4. Сегед, Угорщина.
  5. Варшава, Польща.
  6. Софія, Болгарія.
  7. Люблін, Польща.
  8. Тузла, Боснія та Герцеговина.
  9. Белград, Сербія.
  10. Прага, Чехія.

Топ-10 найдорожчих міст Європи для відпочинку у 2023 році

  1. Цуг, Швейцарія.
  2. Цюріх, Швейцарія.
  3. Рейк’явік, Ісландія.
  4. Тромсе, Норвегія.
  5. Базель, Швейцарія.
  6. Копенгаген, Данія.
  7. Осло, Норвегія.
  8. Лозанна, Швейцарія.
  9. Женева, Швейцарія.
  10. Ставангер, Норвегія.

Як повідомляв DIP, раніше авіакомпанія British Airways назвала найкращі напрямки для подорожей з маленькими дітьми. Очолила рейтинг польський Краків.

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