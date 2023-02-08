Названо найкращі місця відпочинку для туристів з маленькими дітьми

Авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Очолив топ польський Краків.

Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, команда авіакомпанії проаналізувала доступні в різних напрямках варіанти житла, розважальні заходи та ресторани, пише Express.

Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів та готелів. Крім того, тут багато цікавих визначних пам’яток та вельми гостинні місцеві жителі, відзначили укладачі топу.

Топ-10 напрямків для сімейного відпочинку: