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Названо найкращі місця відпочинку для туристів з маленькими дітьми

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкращі місця відпочинку для туристів з маленькими дітьми

Авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Очолив топ польський Краків.

Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, команда авіакомпанії проаналізувала доступні в різних напрямках варіанти житла, розважальні заходи та ресторани, пише Express.

Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів та готелів. Крім того, тут багато цікавих визначних пам’яток та вельми гостинні місцеві жителі, відзначили укладачі топу.

Топ-10 напрямків для сімейного відпочинку:

  1. Краків, Польща.
  2. Лісабон, Португалія.
  3. Дубай, ОАЕ.
  4. Нью-Йорк, США.
  5. Мадейра, Португалія.
  6. Тенеріфе, Іспанія.
  7. Мальта.
  8. Лансароте, Іспанія.
  9. Барселона, Іспанія.
  10. Аліканте, Іспанія.

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