Названо найкращі місця відпочинку для туристів з маленькими дітьми

Авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Очолив топ польський Краків.
Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, команда авіакомпанії проаналізувала доступні в різних напрямках варіанти житла, розважальні заходи та ресторани, пише Express.
Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів та готелів. Крім того, тут багато цікавих визначних пам’яток та вельми гостинні місцеві жителі, відзначили укладачі топу.
Топ-10 напрямків для сімейного відпочинку:
- Краків, Польща.
- Лісабон, Португалія.
- Дубай, ОАЕ.
- Нью-Йорк, США.
- Мадейра, Португалія.
- Тенеріфе, Іспанія.
- Мальта.
- Лансароте, Іспанія.
- Барселона, Іспанія.
- Аліканте, Іспанія.