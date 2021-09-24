Зірка фільмів “Гаррі Поттер” знепритомнів під час матчу для гольфу

Британський актор Том Фелтон, який здобув популярність завдяки участі в фільмах про Гаррі Поттера, знепритомнів під час матчу з гольфу в Вісконсині, повідомляє AFP.
Він прославився своєю роллю Драко Мелфоя в фільмі.
Фелтон був доставлений в лікарню, де йому поставили діагноз. Опубліковані фотографії показують, що він був у свідомості, коли його забирали з поля.
Harry Potter star Tom Felton collapses during celebrity golf match https://t.co/RDtfcqPY89
— BBC News (UK) (@BBCNews) September 24, 2021
Як запеклий гравець у гольф, Том Фелтон представляє Європу разом з колишнім професійним хокеїстом з Фінляндії Теему Селане на турнірі в Вісконсині за участю знаменитостей.
Вони грали проти американського хокеїста 80-х Майка Ерузіоні і фігуриста Дена Янсена.
Ніяких подробиць про стан Тома Фелтона не розголошується.