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Зірка фільмів “Гаррі Поттер” знепритомнів під час матчу для гольфу

Гліб Парфененко
Зірка фільмів

Британський актор Том Фелтон, який здобув популярність завдяки участі в фільмах про Гаррі Поттера, знепритомнів під час матчу з гольфу в Вісконсині, повідомляє AFP.

Він прославився своєю роллю Драко Мелфоя в фільмі.

Фелтон був доставлений в лікарню, де йому поставили діагноз. Опубліковані фотографії показують, що він був у свідомості, коли його забирали з поля.

Як запеклий гравець у гольф, Том Фелтон представляє Європу разом з колишнім професійним хокеїстом з Фінляндії Теему Селане на турнірі в Вісконсині за участю знаменитостей.

Вони грали проти американського хокеїста 80-х Майка Ерузіоні і фігуриста Дена Янсена.

Ніяких подробиць про стан Тома Фелтона не розголошується.

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