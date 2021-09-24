Зірка фільмів “Гаррі Поттер” знепритомнів під час матчу для гольфу

Британський актор Том Фелтон, який здобув популярність завдяки участі в фільмах про Гаррі Поттера, знепритомнів під час матчу з гольфу в Вісконсині, повідомляє AFP.

Він прославився своєю роллю Драко Мелфоя в фільмі.

Фелтон був доставлений в лікарню, де йому поставили діагноз. Опубліковані фотографії показують, що він був у свідомості, коли його забирали з поля.

Harry Potter star Tom Felton collapses during celebrity golf match https://t.co/RDtfcqPY89 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 24, 2021

Як запеклий гравець у гольф, Том Фелтон представляє Європу разом з колишнім професійним хокеїстом з Фінляндії Теему Селане на турнірі в Вісконсині за участю знаменитостей.

Вони грали проти американського хокеїста 80-х Майка Ерузіоні і фігуриста Дена Янсена.

Ніяких подробиць про стан Тома Фелтона не розголошується.