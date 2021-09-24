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Звезда фильмов «Гарри Поттер» потерял сознание во время матча для гольфа

Глеб Парфененко
Звезда фильмов

Британский актер Том Фелтон, получивший известность благодаря участию в фильмах о Гарри Поттере, потерял сознание во время матча по гольфу в Висконсине, сообщает AFP.

Он прославился своей ролью Драко Малфоя в фильме.

Фелтон был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз. Опубликованные фотографии показывают, что он был в сознании, когда его забирали с поля.

Как заядлый игрок в гольф, Том Фелтон представляет Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом из Финляндии Теему СЕЛАНА на турнире в Висконсине с участием знаменитостей.

Они играли против американского хоккеиста 80-х Майка Ерузиони и фигуриста Дэна Янсена.

Никаких подробностей о состоянии Тома Фелтона не разглашается.

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