ГоловнаLifeStyleЯк модні бренди одягу ховають планету в смітті
LifeStyle

Як модні бренди одягу ховають планету в смітті

Гліб Парфененко
Модні бренди ховають планету в смітті

Модні бренди перевиробляють свою продукцію, щоб відповідати вимогам сучасних тенденцій, а країни Західної Африки тонуть під вагою відходів, які щотижня відправляються на їх береги, повідомляє BBC.

Репортаж BBC з Гани наочно показує, у що перетворюється ця африканська країна в результаті контакту з західною модою.

Як модні бренди одягу ховають планету в смітті

Торговці в Західній Африці покладаються на подарований або перероблений одяг з Європи, Америки та Китаю.

Щотижня до Гани надходить 15 мільйонів вживаного одягу. Це предмети з так званої швидкої моди, тобто. копіювання моделей високої моди, але з тканин низької якості.

У багатьох випадках одяг що надходить розвалюється або пошкоджується і не може бути проданий. А непотрібні у всьому світі “модні унікуми” виявляються на горах сміття в африканських країнах. Гана буквально кишить такими “модними” смітники. І вони створюють екологічні кошмари. Тому що близько 40% одягу, яка надходить сюди, виявляється в смітті. Потім він потрапляє в море. Цей одяг зроблений з поліестеру або синтетичних волокон, і коли він виявляється в морі, риба задихається в ного, і таким чином мода вбиває морське життя.

Індустрія моди втрачає 500 мільярдів доларів США в рік через те, що одяг йде у відходи.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International