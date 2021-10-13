Як модні бренди одягу ховають планету в смітті

Модні бренди перевиробляють свою продукцію, щоб відповідати вимогам сучасних тенденцій, а країни Західної Африки тонуть під вагою відходів, які щотижня відправляються на їх береги, повідомляє BBC.

Репортаж BBC з Гани наочно показує, у що перетворюється ця африканська країна в результаті контакту з західною модою.

Торговці в Західній Африці покладаються на подарований або перероблений одяг з Європи, Америки та Китаю.

Щотижня до Гани надходить 15 мільйонів вживаного одягу. Це предмети з так званої швидкої моди, тобто. копіювання моделей високої моди, але з тканин низької якості.

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У багатьох випадках одяг що надходить розвалюється або пошкоджується і не може бути проданий. А непотрібні у всьому світі “модні унікуми” виявляються на горах сміття в африканських країнах. Гана буквально кишить такими “модними” смітники. І вони створюють екологічні кошмари. Тому що близько 40% одягу, яка надходить сюди, виявляється в смітті. Потім він потрапляє в море. Цей одяг зроблений з поліестеру або синтетичних волокон, і коли він виявляється в морі, риба задихається в ного, і таким чином мода вбиває морське життя.

Індустрія моди втрачає 500 мільярдів доларів США в рік через те, що одяг йде у відходи.