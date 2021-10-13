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Модные бренды одежды хоронят планету в мусоре

Глеб Парфененко
Модные бренды одежды хоронят планету в мусоре

Модные бренды перепроизводят свою продукцию, чтобы соответствовать требованиям современных тенденций, а страны Западной Африки тонут под тяжестью отходов, которые еженедельно отправляются на их берега, сообщает BBC.

Репортаж BBC из Ганы наглядно показывает, во что превращается эта африканская страна в результате контакта с западной модой.

Модные бренды одежды хоронят планету в мусоре

Торговцы в Западной Африке полагаются на подаренный или переработан одежду из Европы, Америки и Китая.

Еженедельно в Гану поступает 15000000 подержанной одежды. Это предметы так называемой быстрой моды, то есть. копирования моделей высокой моды, но из тканей низкого качества.

Во многих случаях одежду поступающей разваливается или повреждается и не может быть продан. А ненужные во всем мире «модные уникумы» оказываются на горах мусора в африканских странах. Гана буквально кишит такими «модными» свалки. И они создают экологические кошмары. Так как около 40% одежды, которая поступает сюда, оказывается в мусоре. Затем он попадает в море. Эта одежда сделана из полиэстера или синтетических волокон, и когда он оказывается в море, рыба задыхается в ного, и таким образом мода убивает морскую жизнь.

Индустрия моды теряет 50 миллиардов долларов США в год из-за того, что одежда идет в отходы.

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