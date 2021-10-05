Вийшов перший трейлер приквелу «Гра престолів» (Відео)

Перший тизер-трейлер прийдешнього фентезійного серіалу «Будинок дракона» був розміщений на YouTube- каналі платформи HBO Max. Це буде пріквел до «Гри престолів».

«Боги. Королі. Вогонь. Кров. «Будинок Дракона» вийде на телеканалі HBO Max в 2022 році», – йдеться в тексті публікації.

Тизер починається зі слів Метта Сміта, який зіграв принца Таргаріена. Він натякає, що скоро почнуться кровопролитні битви за владу і світове панування. У ролику також вперше представлені нові персонажі, що представляють дворянський рід в родині Ланістерів. Їх грали Уіл Джонсон, Джон Макміллан, Саванна Стайн і Тео Нейт.

У шоу з’являться Емма Д’Арсі (його дружина Райніра), Педді Консідайн (Король Візеріс), Олівія Кук (Королева Алісент Хайтауер), Рис Іфанс (її батько Отто Хайтауер) та інші.

Дія в «Будинку Дракона», заснованому на книзі Джорджа Р.Р. Мартіна «Полум’я і кров», відбувається за 200 років до подій, показаних в «Грі престолів», і фокусується на зліт і падіння Будинки Таргаріенов. Перший сезон буде включати десять серій.