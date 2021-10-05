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Вышел первый трейлер приквела «Игра престолов» (Видео)

Глеб Парфененко
Вышел первый трейлер приквела «Игра престолов» (Видео)

Первый тизер-трейлер грядущего фэнтезийного сериала «Дом дракона» был размещен на YouTube-канале платформы HBO Max. Это будет приквел к «Игры престолов».

«Боги. Короли. Огонь. Кровь. «Дом Дракона» выйдет на телеканале HBO Max в 2022 году», — говорится в тексте публикации.

Тизер начинается со слов Мэтта Смита, сыгравший принца Таргариена. Он намекает, что скоро начнутся кровопролитные битвы за власть и мировое господство. В ролике также впервые представлены новые персонажи, представляющие дворянский род в семье Ланистеров. Их играли Уилл Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стайн и Тео Нейт.

В шоу появятся Эмма Д’Арси (его жена Райнира), Пэдди Консидайн (Король Визерис), Оливия Кук (Королева Алисент Хайтауэр), Рис Ифанс (ее отец Отто Хайтауэр) и другие.

Действие в «Доме Дракона», основанном на книге Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», происходит за 200 лет до событий, показанных в «Игре престолов», и фокусируется на взлет и падение Дома Таргариенов. Первый сезон будет включать десять серий.

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