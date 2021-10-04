Стався глобальний збій в роботі соціальних мереж і онлайн-сервісів

За даними порталу Downdetector, користувачі у всьому світі повідомляли про збої в роботі Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram та інших сервісів.

У другій половині дня було повідомлено про проблеми з Twitter, а пізніше стало відомо про проблеми з Facebook, Instagram та Whatsapp.

За останні півтори години різко зросла кількість скарг на роботу Google, Youtube, Twitter, Viber та TikTok. Проблеми у “ВКонтакте” та “Однокласників”.

Більшість користувачів повідомляють про проблеми з веб-версіями служб, але деякі не можуть увійти в мобільні програми.

Через повідомлення про збої індекс NASDAQ впав більш ніж на 2,3 відсотка.