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Произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и онлайн-сервисов

Глеб Парфененко
Произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и онлайн-сервисов

По данным портала Downdetector пользователи во всем мире сообщали о сбоях в работе Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов.

Во второй половине дня было сообщено о проблемах с Twitter, а позже стало известно о проблемах с Facebook, Instagram и Whatsapp.

За последние полтора часа резко возросло количество жалоб на работу Google, Youtube, Twitter, Viber и TikTok. Проблемы в «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Большинство пользователей сообщают о проблемах с веб-версиями служб, но некоторые не могут войти в мобильные приложения.

Из-за сообщения о сбоях индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.

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