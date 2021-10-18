Стало відомо, чому в літаках не можна спати, притулившись до вікна

Спати, притулившись головою до ілюмінатора літака, негігієнічно і небезпечно – про це заявляють туристам бортпровідники. Зокрема, Томмі Чімато, черговий блогер-бортпровідник в Тік-ток, озвучив цю рекомендацію для своїх 126 тис. Передплатників в TikTok.

Одна з речей, яку він категорично не рекомендує робити на борту літака – це спати, притулившись головою до вікна. «Ви не єдиний, хто це зробив, і ви не знаєте, скільки пасажирів і їх дітей до вас витерли руки об вікно, а то й гірше – розмазавши бруд по всьому вікну і навколо нього».

Цю ж думку озвучила раніше і стюардеса Лінда Фергюсон, яка пропрацювала в авіалініях 24 роки. Вона заявила, що ілюмінатор і його «окружність» поруч з кріслами – чи не найбрудніша частина літака, оскільки пасажири регулярно кашляють і чхають на її поверхню, а очищають її вкрай рідко. Так що туристам не радять до нього торкатися – принаймні, до того, як його ретельно очистять. «Якби там було спеціальне підсвічування, яким в рекламі показують всіх мікробів, і воно могло б підсвітити всю кабіну літака, я думаю, це всіх злякало б», – заявляє експерт.

До речі, не тільки ілюмінатори бортпровідник Томмі Чімато вважає найбруднішим місцем. Також він не радить одягати в політ шорти або міні-спідницю – з тієї ж причини: «Це те ж саме, що і вікно! Ніколи не знаєш, наскільки буде чистим сидіння, тому, якщо на тобі надіті штани, у тебе на тілі виявиться менше мікробів». Також він не рекомендує натискати кнопку змиву в санвузлі літака голими руками. «Чесно кажучи, це просто супер антисанітарно і досить бридко, тому, коли ви змиваєте воду, використовуйте серветку або туалетний папір», – заявляє він.