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Это просто мерзко: стало известно, почему в самолетах нельзя спать, прижавшись к окну

Глеб Парфененко
Это просто мерзко: стало известно, почему в самолетах нельзя спать, прижавшись к окну

Спать, прислонившись головой к иллюминатору самолёта, негигиенично и небезопасно – об этом заявляют туристам бортпроводники. В частности, Томми Чимато, очередной блоггер-бортпроводник в Тик-токе, озвучил эту рекомендацию для своих 126 тыс. подписчиков в TikTok.

Одна из вещей, которую он категорически не рекомендует делать на борту самолёта – это спать, прислонившись головой к окну. «Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько пассажиров и их детей до вас вытерли руки об окно, а то и похуже — размазав грязь по всему окну и вокруг него».

Это же мнение озвучила ранее и стюардесса Линда Фергюсон, проработавшая в авиалиниях 24 года. Она заявила, что иллюминатор и его «окружность» рядом с креслами – едва ли не самая грязная часть самолета, поскольку пассажиры регулярно кашляют и чихают на её поверхность, а очищают ее крайне редко. Так что туристам не советуют к нему прикасаться – по крайней мере, до того, как его тщательно очистят. «Если бы там была специальная подсветка, какой в рекламе показывают всех микробов, и она могла бы подсветить всю кабину самолёта, я думаю, это всех испугало бы», — заявляет эксперт.

Кстати, не только иллюминаторы бортпроводник Томми Чимато считает самым грязным местом. Также он не советует надевать в полёт шорты или мини-юбку – по той же причине: «Это то же самое, что и окно! Никогда не знаешь, насколько будет чистым сиденье, поэтому, если на тебе надеты штаны, у тебя на теле окажется меньше микробов». Также он не рекомендует нажимать кнопку смыва в санузле самолёта голыми руками. «Честно говоря, это просто супер антисанитарно и довольно мерзко, поэтому, когда вы смываете воду, используйте салфетку или туалетную бумагу», — заявляет он.

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