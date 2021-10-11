LEGO становится гендерно нейтральным

LEGO заявила, что удаляет гендерные рекомендации из своих игрушек после того, как исследование показало, что мальчики боялись, что их будут высмеивать, если они будут играть с игрушками для девочек. Известная датская компания, которая является крупнейшим производителем игрушек в мире, заявляет, что ее изделиями пользуются в основном маленькие мальчики. Но она сказала, что теперь будет работать над устранением гендерных стереотипов в своих игрушках и сосредоточиться на товарах для обоих полов.

Боссы компании по производству игрушек с «пластиковой кирпича» объявили о продвижении вперед таких продуктов, как Lego Dots и Lego City Wildlife Rescue. Они говорят, что компания, увеличила продажи до 4,95 миллиарда фунтов в прошлом году, «прилагает все усилия, чтобы сделать LEGO более инклюзивным», — сообщает BGNES.

Эта новость появилась после того, как в СМИ, опубликованном Институтом Джины Дэвис по гендерным вопросам, выяснилось, что 71% опрошенных мальчиков опасались, что их будут высмеивать, если они будут играть с тем, что они описали как «игрушки для девочек ».

Отчет по заказу LEGO включает опрос почти 7000 родителей и детей в возрасте от 6 до 14 лет из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США. Он обнаружил, что родители склонны поощрять своих сыновей заниматься спортом или наукой и технологиями, инженерным делом или математикой, в то время как дочерей чаще просят одеваться, танцевать или готовить.