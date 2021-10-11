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LEGO становится гендерно нейтральным

Глеб Парфененко
LEGO становится гендерно нейтральным

LEGO заявила, что удаляет гендерные рекомендации из своих игрушек после того, как исследование показало, что мальчики боялись, что их будут высмеивать, если они будут играть с игрушками для девочек. Известная датская компания, которая является крупнейшим производителем игрушек в мире, заявляет, что ее изделиями пользуются в основном маленькие мальчики. Но она сказала, что теперь будет работать над устранением гендерных стереотипов в своих игрушках и сосредоточиться на товарах для обоих полов.

Боссы компании по производству игрушек с «пластиковой кирпича» объявили о продвижении вперед таких продуктов, как Lego Dots и Lego City Wildlife Rescue. Они говорят, что компания, увеличила продажи до 4,95 миллиарда фунтов в прошлом году, «прилагает все усилия, чтобы сделать LEGO более инклюзивным», — сообщает BGNES.

LEGO становится гендерно нейтральным

Эта новость появилась после того, как в СМИ, опубликованном Институтом Джины Дэвис по гендерным вопросам, выяснилось, что 71% опрошенных мальчиков опасались, что их будут высмеивать, если они будут играть с тем, что они описали как «игрушки для девочек ».

Отчет по заказу LEGO включает опрос почти 7000 родителей и детей в возрасте от 6 до 14 лет из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США. Он обнаружил, что родители склонны поощрять своих сыновей заниматься спортом или наукой и технологиями, инженерным делом или математикой, в то время как дочерей чаще просят одеваться, танцевать или готовить.

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