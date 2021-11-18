Авиаторы предупредили, что 5G может привести к крушению самолета

Использование 5G в самолетах может привести к огромным проблемам с безопасностью полетов, поскольку мобильная связь повредит защитное оборудование воздушного судна и, как следствие, повлечет за собой авиакатастрофу. Об этом сообщили авиационные эксперты по Федеральному управлению гражданской авиации (FAA).

Ранее на этой неделе специалисты объяснили, что мобильная связь нового поколения может способствовать «неисправности оборудования безопасности». В бюллетене, опубликованном в этом месяце, они предупредили производителей, операторов и пилотов о том, что могут потребоваться дополнительные действия по устранению потенциальных помех в чувствительной электронике самолета, вызванных развертыванием 5G.

Хотя FAA заявило, что «еще не было подтвержденных сообщений о вредных помехах из-за операций беспроводной широкополосной связи на международном уровне», однако эксперты добавили, что «следует быть готовым к возможности того, что помехи от передатчиков 5G и других технологий могут привести к сбоям в работе определенного оборудования безопасности, что потребует от персонала принятия мер по смягчению последствий, которые могут повлиять на полетные операции».

Уточнялось, что 5G может привести к «ухудшению возможностей систем безопасности и другого оборудования, которые зависят от радиовысотомеров, особенно при полетах на малых высотах». Эксперты призвали пилотов напоминать туристам, чтобы они переводили телефоны в режим полета при использовании 5G или совсем выключали их.

Также в письме, присланном в Белый дом, Boeing Co, Airbus SE, авиакомпании США и пилоты заявили, что они хотят поговорить с администрацией Байдена и Федеральной комиссией связи (FCC), «чтобы помочь авиационной и телекоммуникационной промышленности достичь приемлемых мер следствий».

По данным Радиотехнической комиссии по аэронавтике (RTCA), консультирующей FAA, операции 5G в диапазоне частот 3.7 – 3.98 ГГц могут создавать помехи для радиолокационных высотомеров самолетов, использующих частоту 4.2 – 4.4 ГГц. В докладе было отмечено, что это может повлиять на работу авиации на самолетах как в США, так и во всем мире, с потенциальными «катастрофическими сбоями, приводящими к многочисленным смертельным случаям, без надлежащих мер по смягчению последствий».

«Результаты, представленные в этом отчете, свидетельствуют о серьезном риске того, что телекоммуникационные системы 5G в диапазоне 3.7–3.98 ГГц будут создавать вредные помехи радиолокационных высотомеров на всех типах гражданских воздушных судов, включая коммерческие транспортные самолеты; самолеты деловой, региональной и авиации общего назначения; а также вертолеты транспортной и авиации общего назначения. Поэтому отказ этих датчиков может привести к инцидентам с катастрофическими результатами», – было отмечено в отчете.

Однако торговая группа CTIA заявила, что сети 5G могут безопасно использовать спектр C-диапазона, «не создавая вредных помех для авиационного оборудования», и сослалась многочисленные активные сети 5G, использующие этот диапазон в 40 странах.